Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він порівняв ситуацію з інцидентом 2023 року, коли його критикували “антисловацькі ЗМІ” за те, що він назвав студента юридичного факультету Карлового університету Марека Янігу “другорядним” після того, як той розкритикував свого декана.

“А сьогодні я атакований подією, коли невихований підліток з українським прапором на костюмі не потиснув руку президенту Словацької Республіки”, — написав Фіцо.

Прем’єр також звинуватив “антисловацькі та антивладні медіа” у тому, що вони захоплено підтримали студента, стверджуючи, що його відмова потиснути руку була актом опору.

Фіцо додав, що якби в його молодості він поскаржився вдома на вчителя, то “мама б ще раз дала мені два ляпаси, адже вчителя завжди поважали і вважали таким, що має рацію”.

Крім того, він зазначив, що якби він був президентом і школяр не потиснув йому руку, то він запитав би його, “чи мав він свою дитячу кімнату” і чому його навчили батьки.

Також Фіцо зауважив, що забрав би в учня нагороду і “публічно, перед усіма медіа, відправив би його туди, де йому місце”.