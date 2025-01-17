85% українців переконані, що війна завершиться до 2050 року. Проте головними страхами респонденти назвали продовження бойових дій (26%) та невизначеність майбутнього (18%). Лише 43% опитаних вірять у високий рівень довіри до держави у 2050 році.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк з посиланням на результати дослідження Gradus Research на тему бачення українцями майбутнього України у 2050 році.

“Звісно, українці продовжують говорити про корупцію, без мінімізації проявів якої неможливий розвиток успішної, економічно розвиненої країни. Але лише 39% респондентів вірять, що Україна зможе знизити рівень корупції до 2050 року. Водночас на рівні держави реалізується багато заходів щодо цифровізації процесів, які є головним запобіжником корупції”, — наголосила Шуляк.

Опитування також показало, що 72% українців вірять у залучення іноземних інвестицій до 2050 року, які є важливими для відновлення економіки.

“Держава вже здійснює кроки для залучення інвестицій, включаючи розвиток індустріальних парків, преференції для бізнесу на деокупованих територіях і програми допомоги від ЄС. Зокрема, програма Ukraine Facility передбачає 50 млрд євро до 2027 року, з яких 8 млрд — на гранти та гарантії,” — зазначила Шуляк.

Стосовно повернення мігрантів, лише 10% українців розраховують повернутися цього року, а 14% — після 2025 року. Проте більшість громадян поки не визначились із термінами.

“Причини очевидні — безпековий фактор, проблеми з працевлаштуванням та житлом. Це потрібно виправляти, і ми вже працюємо над цим. Наприклад, розширюється програма ‘єВідновлення’, вдосконалюється іпотека ‘єОселя’ та створюється нове житлове законодавство замість кодексу 1983 року,” — підкреслила парламентарка.

Шуляк також наголосила на важливості відновлення України відповідно до нових європейських стандартів:

“Відновлення має бути людиноцентричним, прозорим, інклюзивним і відповідати сучасним підходам ЄС. Ми виокремили 14 основних принципів, які враховують інтереси громад, бізнесу та міжнародної спільноти,” — підсумувала вона.

Водночас 12% респондентів побоюються демографічної кризи через війну, міграцію та низьку народжуваність. Розв’язання цих питань, на думку опитаних, є ключовим для економічного розвитку країни.