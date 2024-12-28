Вказується, що серед помилуваних 11 – жінки. Також із цих 20 людей 14 мають хронічні захворювання, у 10 засуджених є діти, одна жінка має 4 дітей.

Вказується, що нібито усі засуджені клопотали про помилування та покаялися у скоєному. Їхні імена не називають, проте сказано, що всіх помилуваних було засуджено у справах про “екстремізм”.

Також зазначається, що білоруське Міністерство внутрішніх справ “забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою”.

У липні Лукашенко підписав закон про амністію. Документ не передбачав полегшення для людей, причетних до “екстремістської та терористичної діяльності”, але тоді 10 політичних в’язнів все ж таки звільнили з місць неволі. Серед них було троє жінок і семеро чоловіків. Тоді у правозахисному центрі “Вясна” зазначали, що частина цих людей вийшла на свободу не за амністією, а як помилувані.