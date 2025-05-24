Харківська лікарня отримала сучасний МРТ-апарат 1,5 Тесла для ранньої діагностики

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України

Харківська обласна клінічна лікарня отримала новий магнітно-резонансний томограф потужністю 1,5 Тесла, що стало можливим завдяки замовленню Міністерства охорони здоров’я України. Цю інформацію підтвердила пресслужба відомства.

Сучасний МРТ-апарат дозволяє ефективно виявляти різноманітні патології, включаючи захворювання головного мозку, проблеми з центральною нервовою системою, серцево-судинні недуги, а також зміни в суглобах і м’яких тканинах. Особливо важливо, що нове обладнання здатне виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Це значно зменшить навантаження на медичні заклади, скоротить час очікування для пацієнтів і забезпечить доступ до своєчасної діагностики та лікування.

Крім Харкова, нові МРТ-апарати також отримали Житомирська обласна клінічна лікарня імені Горбачевського, Тернопільський обласний клінічний онкодиспансер та Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр.

Для повноцінного функціонування нового обладнання знадобиться близько трьох місяців на монтаж, налаштування та навчання медичного персоналу, як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.

Крім того, 19 травня Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації, повідомив про отримання комп’ютерного томографа для Харківського військового шпиталю, який замінить старий апарат, що вийшов з ладу 16 травня.