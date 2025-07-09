Повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини: нові правила 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Бійці батальйонів резерву, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), отримують різноманітну підтримку від держави. Це включає психологічну допомогу, фінансове забезпечення та можливість вибору нової бригади. Після успішного повернення військовослужбовцям відновлюють виплати, соціальні гарантії та пільги, а також з ними працюють рекрутери з інших підрозділів.

Заступник командира батальйону психологічної підтримки одного з Центрів підготовки Сухопутних військ, Валерій, розповів про нововведення, які набули чинності 10 травня 2025 року. Згідно з оновленнями до закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовослужбовці, які самовільно залишили частини, можуть повернутися до батальйону резерву.

“Після повернення вони проходять етап документального оформлення, повідомляється їхня попередня військова частина про те, що вони прибули сюди. Після постановки в штат частини, військовослужбовці отримують гроші та всі інші види забезпечення, які передбачені законодавством.” – Валерій, заступник командира батальйону психологічної підтримки

Валерій також зазначив, що рекрутингові групи з інших військових частин активно відбирають особовий склад для подальшого проходження служби.

“Під час перебування у батальйоні резерву військовослужбовцям надається психологічна допомога у розв’язанні соціально-побутових питань, облаштовується побут у самому батальйоні. Є можливість повернення у стару бригаду, але це за бажанням.” – Валерій, заступник командира батальйону психологічної підтримки

Він також пояснив, що зазвичай військовослужбовці обирають нові місця служби:

“Щодо часу перебування у батальйоні резерву: все залежить від відповіді з попередньої військової частини й від інших документальних питань. Це може бути як декілька тижнів, так і більше. У найшвидшому варіанті, відповідно до чинного законодавства, у нас є 72 години після отримання всіх необхідних документів. Якщо у людини є відкрите кримінальне провадження по самовільному залишенні військової частини, то через 72 години він відновлюється на службі.” – Валерій, заступник командира батальйону психологічної підтримки

Для повернення до лав ЗСУ військовослужбовцю потрібно звернутися до одного з підрозділів Військової служби правопорядку (ВСП), Національної поліції або до резервного батальйону, де йому нададуть юридичну підтримку.

8 травня 2025 року Президент підписав зміни до Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, які спрощують механізм повернення військовослужбовців після СЗЧ. Згідно з новими правилами, якщо такі бійці до 30 серпня 2025 року звернуться до одного з резервних батальйонів і виявлять бажання продовжити службу, їхнє повернення до війська відбудеться протягом 72 годин.