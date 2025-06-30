Новий гімн Криму: пропагандистський інструмент Кремля – думка експертки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В окупованому Криму затвердили новий гімн, презентація якого запланована на вересень. Політична експертка Євгенія Горюнова вважає, що це черговий крок Кремля, спрямований на використання пропаганди для контролю над півостровом та впливу на свідомість місцевих жителів.

Горюнова зазначає, що вибір цього тексту не був випадковим.

“Вони, напевно, обрали саме те, що хотіли обрати, тому що ті слова вже були, це був неофіційний гімн, вони вирішили зробити його офіційним.” – Євгенія Горюнова

Експертка підкреслює, що мета цього рішення очевидна – посилення інформаційного тиску та штучне “цементування” населення навколо ідеї “Крим назавжди з Росією”.

“В цій ситуації дуже важливу роль грає саме ідеологічний компонент пропаганди, вони намагаються начебто сцементувати суспільство, створити новий гімн, який буде гімном ‘Кримської весни’, і прив’язати ці події до колективної свідомості.” – Євгенія Горюнова

Горюнова також звертає увагу на глибокий ідеологічний зміст нового тексту, який не лише пропагує “перемогу”, а й намагається релігійно інтерпретувати окупацію.

“Дуже важливо, що в гімні береться Богородиця, хоча Крим – багатонаціональний регіон, і там мешкають кримські татари, які є мусульманами. Але нав’язується виключно православний момент.” – Євгенія Горюнова

На думку експертки, ці символічні дії Кремля є спробою створити ілюзію “історичної неминучості” та виправдати невдалу політику щодо окупованого Криму.

“Росії немає перемоги, а треба якось це прикрити, показати. От вони й намагаються застовбити, що Крим – це російська територія. Вони намагаються об’єднати кримчан біля російської ідеї, біля російського проєкту.” – Євгенія Горюнова

Горюнова впевнена, що новий гімн не матиме жодного значення для жителів півострова.

“Це не те, що є народною творчістю або покликом душі кримчан. Це зовнішнє, і тому воно не буде працювати взагалі, бо не відповідає ментальності кримчан.” – Євгенія Горюнова

На її думку, гімн стане лише формальністю – його нав’язуватимуть через школи та офіційні заходи, але щирої підтримки серед кримчан він не отримає.