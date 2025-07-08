Шахрайство в соцмережах: як не стати жертвою банківських фішинг-атак

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

У соціальних мережах та месенджерах з’явилася нова шахрайська схема, де зловмисники видають себе за банк, пропонуючи “грошову винагороду” за участь у короткому опитуванні. Після цього вони викрадають особисті дані та виводять кошти з рахунків українців. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку).

Відомство зазначило, що такі повідомлення містять посилання на фішингові сайти, які стилізовані під офіційний дизайн банківських установ.

“Жертва переходить на сайт, проходить опитування і далі її просять ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код. Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку людини.” – Держспецзв’язок України

Щоб уникнути шахрайства, експерти рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

перевіряти адресу сайту перед введенням даних платіжної картки чи паролів, оскільки фішингові сторінки можуть виглядати як справжні;

довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію про опитування і виплати на офіційних сайтах установ;

не переходити за посиланнями з повідомлень, а шукати потрібний сайт самостійно через пошук.

У червні Національний банк України також повідомляв про шахрайську кіберкампанію, що включала розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, які імітували офіційні повідомлення від регулятора.