Нові санкції Канади проти Росії та військова допомога Україні на саміті G7

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7, прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про нові санкції проти Росії. Ця інформація стала відома з повідомлень кореспондентів.

Карні висловив співчуття тим, хто постраждав від російських атак на Київ в ніч на 17 червня, підкресливши, що Росія не проявляє готовності до переговорів з Україною для завершення війни, яку вона розв’язала.

“Канада сьогодні оголошує про кілька заходів, санкцій, перш за все, проти низки осіб у Росії, проти понад 40 організацій у Росії та за її межами, які намагаються сприяти уникненню санкцій, запровадженню санкцій проти понад 200 суден тіньового флоту, які Росія знову використовує, щоб спробувати ухилитися від цих санкцій.” – Марк Карні

Крім того, прем’єр-міністр Канади повідомив про надання нової військової допомоги Україні для захисту від агресії Росії.

“Ми надаємо додаткову військову допомогу, безпілотники, гелікоптери, ширші боєприпаси, понад 2 млрд доларів США безпосередньо Україні. І також ми розподіляємо наступний транш кредиту, що базується на заморожених російських активах, також на понад 2 млрд доларів США.” – Марк Карні

Володимир Зеленський зазначив, що атака Росії в ніч на 17 червня стала однією з найбільших з початку війни в лютому 2022 року. Вона включала 440 ударних дронів та 32 ракети різних типів.

“Наразі у нас є сто тридцять вісім поранених та дванадцять убитих. Це була велика атака на цивільну інфраструктуру, на людей, просто людей, будинки тощо. І наразі інформація не є повною чи остаточною.” – Володимир Зеленський

Зеленський також підкреслив, що Україна готова до переговорів та безумовного припинення вогню, але Росія не виявляє такої готовності.

“Дякую за військовий пакет. Важливо, щоб наші солдати були сильними на полі бою, залишалися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Я думаю, що це дуже важливо, але для цього нам потрібен тиск. І, звичайно, я хочу сьогодні поговорити з прем’єр-міністром про санкції, додаткові санкції.” – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський прибув до Канади на саміт G7 17 червня, де візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 під назвою “Сильна та суверенна Україна”.

У президента України заплановані зустрічі з низкою світових лідерів, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, президента Європейської Ради Антоніу Кошту, президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Бразилії Лулу де Сілву, а також прем’єр-міністрів Канади Марка Карні, Сполученого Королівства Кіра Стармера, Італії Джорджію Мелоні, Індії Нарендру Моді, Японії Ішібою Шіґеру та генсека НАТО Марка Рютте.