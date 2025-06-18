Новий командир 414-ї бригади ЗСУ та плани Сил безпілотних систем

Про це у Telegram повідомила пресслужба бригади

414-та окрема бригада Збройних Сил України, відома під назвою “Птахи Мадяра”, отримала нового командира – молодшого лейтенанта Андрія Клименка, який також відомий під псевдонімом “Кліма”. Цю інформацію підтвердила пресслужба бригади через Telegram.

На початку червня попередній командир бригади, майор Роберт “Мадяр” Бровді, був призначений на посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, замінивши полковника Вадима Сухаревського.

Підрозділ “Птахи Мадяра” був заснований особисто Робертом Бровді. Спочатку він діяв у складі 251-го батальйону територіальної оборони, активно беручи участь у боях за стратегічні позиції, такі як Бахмут, Соледар та Благодатне.

Бровді оприлюднив план дій на найближчі 100 днів, в якому визначив кілька ключових завдань. Серед них – виведення 6–7 підрозділів Сил безпілотних систем до топ-10 найрезультативніших у Силах оборони України, створення єдиної системи управління та онлайн-звітності, а також запуск повного циклу забезпечення боєприпасами та централізованого складу критичних компонентів.

Окрім цього, Бровді анонсував масштабну рекрутингову кампанію, створення мережі навчальних центрів та оптимізацію особового складу, що включає очищення від неефективних військових.