Про це у телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Мобільний застосунок “Дія” тепер надаватиме українцям сповіщення про зняття з зареєстрованого місця проживання. Цю інформацію оприлюднило Міністерство цифрової трансформації України у своєму телеграм-каналі.

“Раніше про це повідомляли листами, і ви могли навіть не знати, що більше не маєте зареєстрованого місця проживання. З Дією – жодних сюрпризів. Коли власник випише вас з квартири чи будинку – Дія одразу надішле push-сповіщення.” – Міністерство цифрової трансформації України

Сповіщення отримуватимуть ті українці, чиї дані внесені до Реєстру територіальної громади та які мають картку платника податків. Якщо інформація у Реєстрі відсутня, користувачі можуть актуалізувати свої дані на порталі Дія.

Останні оновлення в “Дії”

З 1 червня Міністерство цифрової трансформації запровадило перший платний сервіс у застосунку “Дія” – шеринг документів для банків. Ця послуга дозволяє банкам отримувати копії цифрових документів користувачів, таких як паспорт та ІПН, через “Дію”. Важливо зазначити, що ця послуга буде платною для банківських установ.

Крім того, у червні в застосунку розпочнеться бета-тестування штучного інтелекту. ШІ-асистент допомагатиме користувачам знаходити необхідні послуги, довідки та найближчі ЦНАПи, а незабаром зможе спілкуватися голосом.

Також у “Дії” діти-студенти захисників можуть отримати компенсацію за навчання, що є ще одним важливим кроком у підтримці родин військовослужбовців.