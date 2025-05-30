Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України

У застосунку “Армія+” стартував новий навчальний курс, присвячений наземним роботизованим комплексам (НРК). Це вже другий курс, що охоплює тематику безпілотних систем, про що повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Цей курс надасть військовим можливість ознайомитися з основами роботи наземних роботизованих комплексів, їх інтеграцією в підрозділи, а також навчанням операторів і обслуговуванням техніки.

Курс складається з 11 відеоуроків, після кожного з яких проводиться тестування, а також фінальний іспит. Успішні учасники отримують електронний сертифікат.

Запуск нового курсу став відповіддю на запит військових: за результатами опитування в “Армії+” 16% респондентів вказали на безпілотні системи як пріоритетний напрямок.

Наземні роботизовані комплекси активно використовуються для доставки боєприпасів, проведення розвідки та розмінування, що значно знижує ризики для особового складу, який виконує небезпечні завдання.

Першим освітнім продуктом у застосунку став курс про безпілотники, який наразі є найпопулярнішим – понад 30 000 військових вже розпочали навчання.

Загалом у “Армії+” доступно дванадцять освітніх курсів, які проходять 88 000 військових, з яких 35 000 успішно завершили принаймні один курс.

Найбільшим попитом користуються курси “Безпілотні системи. Основи БпЛА” та “Інформаційна стійкість. Кібербезпека”.