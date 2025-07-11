Новий управитель МЦКМ у Києві: плани реставрації та розвитку

Як повідомляє кореспондент Суспільного

Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ), який розташований у центрі Києва і раніше був відомий як Жовтневий палац, отримав нового управителя. Ним стало ТОВ “Комбінат Плюс”, а керівником призначено Дмитра Сидоренка, засновника Atlas Festival. Передача управління відбулася за підтримки Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), тоді як власником Центру залишається Федерація профспілок України (ФПУ).

Договір з новим управителем укладено на п’ять років. Згідно з умовами, щомісячний гарантійний платіж становитиме 2 мільйони гривень, а також 99,9% від отриманого прибутку. Павло Великоречанін, заступник голови АРМА, підкреслив важливість повернення культурного потенціалу державі:

“АРМА забезпечило доступ управителю до історично-культурного центру. Вперше за роки незалежності України ми повернули державі не просто будівлю – ми повернули культурний потенціал. У центрі столиці десятиліттями заробляли величезні статки, не сплачуючи реальні суми до бюджету та виснажували ресурс. Відтепер палац – керований державою актив, який буде відповідати символам гідності, незалежності та міжнародному культурному рівню з відповідними доходами до бюджету.”

– Павло Великоречанін

Перемогу в відкритому конкурсі на сайті Prozorro здобуло ТОВ “Комбінат Плюс”. Дмитро Сидоренко відомий завдяки своїм культурним проєктам, серед яких Atlas Festival, майданчики Atlas, тераси ТРЦ Gulliver та River Mall, а також концертні агенції AConcert та PMK. За останні три роки його проєкти зібрали понад 300 мільйонів гривень на благодійність і підтримку армії.

На пресконференції 11 липня Дмитро Сидоренко запевнив, що зміна управління не вплине на вже заплановані заходи:

“За один день ми вже дійшли, вже починаємо розбиратися з минулою командою, з подіями, які вже анонсовані. Вже вчорашня подія відбулася, все нормально, нічого не скасувалося. Все відбулося за планом, без затримок. Так само ми далі працюємо тим, щоб всі анонсовані події відбулися, щоб всі люди, які працюють, з якими ми знаходимо спільну мову, які виконують свої функції, вони залишилися як діюча команда.”

– Дмитро Сидоренко

Проте новий управитель зазначив, що будівля МЦКМ потребує значної реставрації:

“Це не один день, не один тиждень по оцінці того, що треба зробити, в якому воно стані. Ви можете бачити, як тут рушиться стіна, як на вулиці рушиться стіна, як колона на вході сиплеться. Мабуть, ви бачите, що в багатьох частинах приміщення з радянських часів нічого глобально не змінилося і тільки погіршилося.”

– Дмитро Сидоренко

Він також поділився планами щодо оновлення Центру:

“Наша задача, звісно, не оперативна, але поступовими кроками це все оновити. Хочемо змінити за погодженням і з АРМА, і з Мінкультом, з усіма діючими структурами, тому що це – пам’ятки архітектури. Покращити візуальний стиль, його підтягнути, змінити санітарні зони, перезавантажити повністю бари, фудкорти, фоє, гримерки артистів, багато-багато всього іншого. У нас дійсно амбітні плани.”

– Дмитро Сидоренко

Голова АРМА Олена Дума зазначила, що раніше держава не отримувала значних прибутків від роботи МЦКМ, а власники намагалися зберегти контроль над Центром. Вона звернула увагу на розбіжність між потенційними доходами та офіційними фінансовими звітами:

“Коли ми бачимо афіші, що цей зал при одній виставі має квитки вартістю ціною від 400 гривень до 2000 гривень, ми розуміємо прибутки тільки від цього залу, якщо вистава буде проводитися один раз на тиждень. Виникає запитання дуже просте, і ми як державний орган точно це перевіримо, тому що вже бачимо фінансові звітності і показники власника – Федерації профспілок України та Міжнародного центру культури і мистецтв, які показували за 2022 рік дохід близько 700 тисяч гривень, 2023 – 900 тисяч гривень, і за 2024 рік – трошки більше 1 мільйона гривень.”

– Олена Дума

Вона також повідомила, що АРМА може звернутися до правоохоронних органів для перевірки фінансової звітності за минулі роки:

“Національне агентство, звичайно, отримає доступ до всіх документів. У нас в майбутньому дуже велика, кропітка юридично-організаційна, матеріально-технічна та інша правова робота по збору матеріалів, документів. І я не виключаю можливість внесення заяви до правоохоронних органів, в тому числі Бюро економічної безпеки, щодо перевірки тих фінансових показників, які були офіційно показані від раніше управлінням таким важливим об’єктом культурної спадщини в Україні.”

– Олена Дума

Попередній керівник МЦКМ Юрій Бобир у коментарі зазначив, що наведені Оленою Думою суми є чистим прибутком, а не доходом підприємства. Він також підкреслив, що будівля МЦКМ була арештована кілька разів, але всі арешти скасовувалися судами. Бобир вважає конкурс на управління незаконним через те, що будівля ніколи не була державною власністю:

“Стосовно фінансових документів, вони, звісно, доступні – наші баланси, наш звіт про фінансові результати. Пані Дума трошки маніпулювала поняттям ‘чистий прибуток’ і поняттям ‘дохід’. Ті суми, які вона називала, то є чистим прибутком підприємства, а не доходом. Дохід за 2024 рік становить 28 мільйонів гривень без ПДВ. З ПДВ – 33 мільйони гривень. Ну аж ніяк не мільйон.”

– Юрій Бобир

“АРМА, незважаючи на це, виставила нас на конкурс. Останнє рішення, на підставі якого АРМА оголосила конкурс, було нами скасовано у Печерському суді 15 липня 2025 року. На підставі цього АРМА повинна була припинити конкурс. Цей конкурс є незаконним.”

– Юрій Бобир

Він також додав, що 15 липня суд розгляне питання про скасування арешту будівлі МЦКМ:

“Ми подали клопотання про скасування арешту, і 15.07, в цей вівторок буде розгляд по суті нашої справи, нашого клопотання про скасування арешту – о 9.30 в Печерському районному суді, а о 10.30 – в Апеляційному суді.”

– Юрій Бобир