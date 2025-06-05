Нові методи вербування українців російськими спецслужбами – попередження СБУ

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України

Служба безпеки України повідомила про нові методи, які використовують російські спецслужби для вербування українців. Вони маскуються під “співробітників СБУ” та намагаються дати завдання, які нібито мають виконуватись “в інтересах Української Держави”. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті СБУ.

Протягом останніх тижнів Служба безпеки України запобігла кільком спробам таких злочинів і закликає громадян бути уважними та не піддаватися на провокації.

“Це так званий прийом спецоперацій ‘під чужим прапором’, який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз.”

У відомстві зазначають, що російські спецслужби дедалі частіше вдаються до такої тактики вербування. Вони розсилають “повістки” через месенджери, в яких вимагають з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цього є придбання “заборонених в Україні товарів”.

Після отримання такої повістки, невідомі телефонують людині та пропонують допомогу у “закритті кримінального провадження”. В обмін на це вони вимагають виконати ряд їхніх вказівок, серед яких:

прослідкувати за переміщеннями певних осіб;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для “донатів на ЗСУ”;

придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал автомобіля Сил оборони або адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

Крім того, під час цих контактів російські куратори вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяє стежити за власником гаджета.

Служба безпеки України також зазначила, що якщо раніше основними цілями вербування були підлітки, то тепер це також і люди похилого віку.

У разі отримання підозрілої повістки або контактів з невідомими особами, які представляються співробітниками СБУ, рекомендується звернутися до офіційного чат-бота відомства у Телеграмі або повідомити про такі випадки на гарячу лінію: 0 800 501 482.