Про це повідомили в Міністерстві оборони України

У Брюсселі відбулося 28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, на якому сім країн оголосили про нові пакети військової допомоги для України. Міністерство оборони України повідомило про результати цього важливого заходу.

Велика Британія анонсувала рекордне фінансування у розмірі 350 млн фунтів стерлінгів, яке буде використано на постачання 100 000 дронів у 2025 році. Загалом, британська підтримка в наступному році досягне 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде виділено на навчання українських військових.

Німеччина затвердила новий пакет військової допомоги на суму 5 млрд євро, який отримав підтримку Бундестагу. Цей пакет включає фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні, а також передачу систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів.

Нідерланди надали пакет допомоги вартістю 400 млн євро, що включає протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія оголосила про довгострокову ініціативу, яка передбачає щорічну допомогу Україні у розмірі 1 млрд євро до 2029 року, а також передачу протимінного корабля.

Норвегія виділяє 700 млн доларів на дрони, з акцентом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також 50 млн доларів до фонду NSATU Trust Fund.

Канада ухвалила виділення 45 млн доларів на дрони, засоби радіоелектронної боротьби, IT-рішення та броньовані машини Coyote і Bison.

Швеція надасть пакет на 440 млн євро для міжнародних програм із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

Підсумовуючи засідання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Берлін готується до запровадження нових жорсткіших санкцій проти Росії, перебуваючи у тісному контакті з Євросоюзом, Великою Британією та іншими партнерами. Деталі поки що не розкриваються.

“Тиск на Москву має зростати, щоб змусити її серйозно сісти за стіл переговорів. Україна вже показала, що готова до миру.” – Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії

Він також висловив повагу Україні за нещодавню операцію “Павутина”, проведену 1 червня на військових аеродромах Росії.

Це засідання “Рамштайн” стало першим, на якому не був присутній міністр оборони США Піт Гегсет через графік поїздок. Проте, на засіданні був присутній посол США при НАТО Меттью Вітакер.

Що таке зустріч “Рамштайн”

Зустріч “Рамштайн” – це формат багатосторонніх міжнародних переговорів щодо військової допомоги Україні, офіційно відомий як Контактна група з питань оборони України. Вона була заснована у квітні 2022 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині за ініціативою США.

У групі беруть участь понад 50 країн, включаючи членів НАТО, ЄС та інших союзників. Мета зустрічей – координація поставок зброї, військового навчання та загальної підтримки України у війні проти Росії.

Міністри оборони проводять ці засідання як офлайн, так і онлайн, що дозволяє узгоджувати обсяги і типи допомоги на стратегічному рівні.