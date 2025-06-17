Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку)

В Україні з’явилася нова шахрайська схема, що пропонує громадянам можливість заробітку в інтернеті шляхом ставлення “лайків” готелям на різних онлайн-платформах. Проте, ця пропозиція є обманом, метою якого є виманювання грошей у людей. Про це повідомили представники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку).

Шахраї спочатку намагаються завоювати довіру жертв, виплачуючи їм “символічну суму” за виконання простих завдань. Після цього вони пропонують більший заробіток, вимагаючи від жертви бронювати готелі за власні кошти.

“Спочатку шахраї повертають витрачені на бронювання кошти з бонусом, щоб підсилити враження, що це реальна можливість заробітку, і залучити жертву до подальших дій. З часом шахраї повідомляють, що через ‘збій системи’ потрібно внести додаткові кошти для продовження виконання завдань або поліпшення умов. Жертва виконує вказівки шахраїв, переказує гроші на їхні рахунки, після чого вони не виходять на зв’язок і не повертають гроші”, – пояснили у Держспецзв’язку.

Щоб уникнути потрапляння в пастку шахраїв, експерти рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

Вибирати вакансії з офіційним працевлаштуванням;

Не довіряти пропозиціям про безкоштовний заробіток;

Не переказувати гроші на незнайомі рахунки;

Не ділитися конфіденційною інформацією з незнайомцями.

Крім того, 12 червня Національний банк України повідомив про виявлення шахрайської кіберкампанії, яка розсилає електронні листи з шкідливими вкладеннями, що імітують офіційні повідомлення від регулятора.

Нагадаємо, що в березні фахівець команди CERT-UA Євген Бриксін зазначав, що з початку 2025 року було зафіксовано понад тисячу кібератак російських хакерів на українські організації.