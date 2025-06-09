Новий процес обміну полоненими між Україною та Росією в Стамбулі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сучасний процес обміну полоненими, на який погодилися українська та російська сторони в Стамбулі, суттєво відрізняється від попередніх спроб. Раніше списки формувалися без чіткої інформації, тоді як тепер переговори щодо повернення українців додому відбуваються в реальному часі, і Україна активно захищає свої інтереси.
Цю інформацію 9 червня озвучив журналістам Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
“Минулого разу не вдалося узгодити списки, це була така попередня домовленість (з РФ – ред.), умовно ‘сліпий обмін’, коли вони дали їх (йдеться про списки – ред.), кого вони були готові швидко передати, і ми так само зробили, і в стислі терміни. Зараз ситуація інша, триває переговорний процес прямо зараз, де Україна жорстко обстоює свої позиції.”
Родини полонених з надією чекають на повернення своїх близьких, а українська сторона продовжує наполегливо відстоювати державні інтереси в цих складних переговорах.
Переговори тривають, і кожен крок у цьому процесі має велике значення для забезпечення безпеки та повернення українських військових додому.
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