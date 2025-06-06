Як повідомляють у Telegram-каналі DeepState

На Сумщині оголошено нову “червону зону”, яка розташована поблизу села Садки, що знаходиться на південно-схід від Юнаківки. Цю інформацію оприлюднили ввечері 6 червня аналітики з DeepState.

Вони також повідомили про окупацію населених пунктів Кіндратівка та Олексіївка, а також про активність російських військ у районах Біловодів, Локні та Садків.

Сили оборони продемонстрували успішні дії, знищуючи російську піхоту на заході від Юнаківки.

“Локація дійсно доволі примітна, адже до автодороги на Юнаківку всього 400 метрів. Чи росіяни закріпилися уточнюємо, але сіра зона західніше села збільшиться.” – DeepState

Російські війська змогли закріпитися в Андріївці та Водолагах, що викликає занепокоєння.

Крім того, аналітики зазначають, що на відстані 20-25 кілометрів російські військові можуть здійснювати атаки на Суми за допомогою FPV-дронів, які використовують оптоволокно.

“У них уже були подібні спроби. Сили оборони намагаються стримати тиск цієї московської орди і не пускати їх далі на глибину території.” – DeepState

Згідно з даними обласної військової адміністрації станом на 26 травня, під контролем РФ залишаються населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка та Журавка Хотінської громади.