Про це повідомили у Міноборони України

У мобільному застосунку “Армія+” для військовослужбовців ЗСУ з’явилися п’ять нових рапортів, які стосуються документів, виплат та відпусток. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві оборони України.

Відомство повідомило, що всі нові рапорти доступні в оновленій версії застосунку, яку можна завантажити з App Store або Play Market.

Серед нових рапортів можна знайти:

рапорт для отримання статусу учасника бойових дій;

рапорт на зміну реквізитів банківської картки;

рапорт на зміну отримувача коштів;

рапорт на отримання довідки про склад сім’ї;

рапорт на відпустку для догляду за дитиною до 6 років.

У Міноборони підкреслили, що подача рапортів займає всього кілька хвилин. Вони містять корисні інструкції з чіткими порадами та поясненнями щодо необхідних документів для подачі.

Кожен рапорт розроблений за зрозумілим алгоритмом, де кожен етап супроводжується підказками, що допомагають безпомилково надіслати його командиру.

Також варто зазначити, що рапорти в “Армії+” з’явилися в серпні 2024 року. З новими рапортами їх загальна кількість досягла 36. За цей час було оброблено понад 530 тисяч рапортів. Найбільш популярними серед них є оздоровчі (30%), річна відпустка (23%) та зміна місця служби (21%).

Інформація про застосунок “Армія+”

2 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нових рішень для військових, які мають на меті зменшити бюрократію та паперову роботу в підрозділах. Він зазначив, що незабаром ці рішення будуть представлені суспільству.

З 8 серпня в Україні стартував застосунок “Армія+”. Зеленський також повідомив, що в наступних етапах розвитку застосунку з’являться нові функції, які допоможуть військовим задовольняти всі необхідні соціальні та комунікаційні потреби під час служби. Зокрема, планується впровадження курсів та навчальних програм, а також захищених чатів для військових.

Міністр оборони України Рустем Умєров додав, що застосунок буде інтегровано і для родин військових. Усі сервіси для бійців будуть об’єднані в єдиній системі, що охоплює медицину, логістику та кадрові питання.

Завдяки застосунку військовослужбовці можуть подавати та погоджувати електронні рапорти, що значно спрощує адміністративні процеси.