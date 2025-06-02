Нові керовані авіабомби РФ з дальністю до 95 км на Харківщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Харківщині російські війська розпочали випробування нових авіабомб, оснащених модулями планерування, які дозволяють їм досягати відстані до 95 кілометрів. Це означає, що ці керовані бомби можуть вражати не лише Харків, а й населені пункти, розташовані на південь від міста. Про це повідомив начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

31 травня 2025 року, близько 10:30, з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області РФ було здійснено чотири пуски керованих авіаційних бомб з літака Су-34, які оснащені модулем планерування та корекції підвищеної дальності. Це стало першим випадком використання такого модуля в Харківській області. За оперативною інформацією, аналогічні бомби вже застосовувалися в Сумській області раніше цього місяця, – зазначив Борисенко.

Уніфікований модуль планування та корекції встановлюється на фугасні авіабомби, що значно підвищує їх дальність.

“Якщо минулого року середня відстань від місця пуску до місця ураження становила 60-80 кілометрів, то зараз вже ми можемо зазначити, що вони застосовують вказані керовані авіаційні бомби на відстань 95 кілометрів. Ми розуміємо, що це наразі вони їх тестують. Можливо, відстань навіть буде збільшуватись. І якщо ми відкриємо карту, то можемо побачити, що з місця пусків з району Томарівки будь-яке місце в Харкові може бути вражене вказаними керованими авіаційними бомбами.” – Спартак Борисенко

Завдяки новим важчим системам кріплення, крилам та вдосконаленим технологіям управління, ці бомби можуть літати на значно більші відстані.

“З аналізу уламків, які були виявлені під час проведення оглядів місця події прокурорами та слідчими, встановлено, що застосовуються інші, важкіші, системи кріплення, застосовуються збільшені крила, застосовуються також новітні розробки щодо керування вказаними крилами, які дають змогу проходити відстань вже 95 кілометрів.” – Працівник правоохоронних органів

Уламки ФАБ з УМПК-Д були виявлені на Харківщині після атак на Васищеве та Безлюдівку 31 травня 2025 року.

Хоча тактико-технічні характеристики різних видів зброї можуть відрізнятися, дотримання правил безпеки залишається критично важливим. Під час кожного сигналу тривоги необхідно переходити в укриття та шукати безпечне місце, оскільки швидкість, з якою ці засоби ураження долають відстань до Харкова, постійно зростає.

Спартак Борисенко також зазначив, що швидкість і висота пусків ФАБів залишаються на тому ж рівні, що й раніше: “Пуски здійснюються з висоти 9000 метрів з літаків Су-34. Швидкість керованих авіаційних бомб у цьому випадку становила 700-800 кілометрів на годину”.