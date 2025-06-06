Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Офіційно запущено новий YouTube-канал, що отримав назву Документалістика. Цей канал спеціалізується на документальних фільмах та історіях, які висвітлюють різні аспекти життя в Україні. Першою прем’єрою на каналі стане стрічка “Хвилі Бакоти”.

На каналі регулярно публікуватимуться документальні фільми, серіали та короткі історії, що розкривають минуле України, її шлях до незалежності, культурні особливості, знакові події та людей, які формують сучасність.

“Документальний мовник є важливим гравцем на ринку документальних фільмів – багато проєктів вже отримали і професійні нагороди, і визнання аудиторії. Ютуб-канал Документалістика – це своєрідна полиця, яка акумулює якісні документальні фільми та історії, які виробляють команди по всій країні або ж професійні українські документалісти на замовлення,” – Вікторія Мурована, генеральна продюсерка цифрових платформ

Серед запланованих публікацій каналу – відомі стрічки, такі як “Битва за Чернігів”, “Цидулки про гуцулів”, “Красноярцев. Збитий льотчик”, “Колапс. Як українці зруйнували імперію зла”, “Щедрик проти «русского міра»”, “Русифікація в стилі поп” та інші.

Прем’єра документального фільму “Хвилі Бакоти” відбудеться 7 червня о 13:00. Ця стрічка розповідає про історію затопленого села Бакота, яке було знищене понад 40 років тому через будівництво Дністровської ГЕС.