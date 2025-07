Як повідомляє New York Post

Консервативне видання New York Post опублікувало статтю, в якій закликає президента США Дональда Трампа знову надати Україні військову допомогу для продовження боротьби проти Росії.

У матеріалі під назвою “Vlad gave his answer to peace, Mr. President: We must re-arm Ukraine” редакція наводить приклад обстрілу Києва російськими військами в ніч на 4 липня, а також нагадує, що 2 липня Міністерство оборони США призупинило постачання зброї та боєприпасів для систем ППО в Україну.

“Падіння України – не та катастрофа, в якій можна звинуватити когось іншого або яку можна списати на незначні обставини. Вона дестабілізує світ, послабить Америку і негативно позначиться на вашому президентстві. Не відступайте.” – Редакція New York Post

Редакція підкреслює, що Володимир Путін “розуміє тільки силу” і продовжуватиме тиснути на Трампа та США, якщо Америка не візьме на себе зобов’язання захищати Україну.

Дональд Трамп раніше називав New York Post своєю улюбленою газетою, а видання активно підтримувало його під час президентських виборів 2020 року.

New York Post є однією з найстаріших і найвпливовіших консервативних газет у США, яка підтримує Республіканську партію. Це четверте за популярністю видання в країні.