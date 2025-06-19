Нова Зеландія посилила санкції проти Росії, Білорусі та їхніх союзників

Про нові санкції повідомляє МЗС країни

Нова Зеландія оголосила про введення нових санкцій, спрямованих проти російських і білоруських компаній та громадян. Крім того, до санкційного списку потрапили чотири особи з Північної Кореї та дві з Ірану, які мають відношення до підтримки військових дій Росії в Україні. Цю інформацію оприлюднило Міністерство закордонних справ країни.

Санкції стосуються восьми фізичних осіб та десяти юридичних. Вони охоплюють підприємства, пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії, а також осіб з Північної Кореї, Ірану та Білорусі, які активно підтримують військові зусилля РФ.

“Санкції спрямовані проти суб’єктів, що мають відношення до російського військово-промислового комплексу, проти прихильників з Північної Кореї, Ірану та Білорусі” – Вінстон Пітерс, міністр закордонних справ Нової Зеландії

Крім того, Веллінгтон запровадив обмеження на 27 суден, що належать російському тіньовому флоту.

Серед російських компаній, які потрапили під санкції, є підприємства авіаційної промисловості, зокрема комерційний оператор безпілотних літальних апаратів “Аероскан” та розробник бойових літаків “ОКБ ім. А.С. Яковлєва”. Також під санкції потрапив найбільший російський виробник автоматичної зброї та боєприпасів – концерн “Калашніков”.

Від березня 2022 року Нова Зеландія вже понад 35 разів вводила обмеження проти російських підприємств і громадян, а також іноземних юридичних і фізичних осіб, які брали участь у підтримці агресивної війни Росії проти України.

На сьогоднішній день під різного роду обмеженнями, включаючи торгові та фінансові, опинилося понад 1,8 тисячі росіян. Серед них – президент РФ Володимир Путін, члени уряду, керівництво Ради безпеки РФ, депутати Держдуми та Ради Федерації, а також губернатори і призначені росіянами “керівники” окупованих українських територій.

Під санкціями Нової Зеландії також знаходиться близько 400 російських компаній, 20 фінансових установ, включаючи Центробанк РФ, а також 37 пропагандистських медіа та журналістів.

Нагадаємо, що раніше Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден танкерного флоту Росії.