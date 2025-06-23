Нова Зеландія надає 16 млн доларів допомоги Україні: військова та гуманітарна підтримка

Як повідомляється у пресрелізі на сайті уряду Нової Зеландії

Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги Україні, який становить 16 мільйонів новозеландських доларів, що еквівалентно понад 9,4 мільйонам доларів США. Ці кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку, про що повідомили у пресрелізі уряду країни.

Ця ініціатива була оголошена напередодні саміту НАТО в Гаазі новозеландським прем’єр-міністром Крістофером Лаксоном та міністром закордонних справ Вінстоном Пітерсом.

Зокрема, Нова Зеландія виділить 4 мільйони новозеландських доларів (приблизно 2,3 мільйона доларів США) для двох багатонаціональних фондів, які забезпечують летальну та нелетальну військову допомогу Україні. Це стосується Фонду місії НАТО з безпекової допомоги та тренування України (NSATU) та міжнародної “коаліції дронів”, яку очолюють Велика Британія та Латвія.

Вінстон Пітерс підкреслив, що оборона України має важливе значення не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, але й для Індо-Тихоокеанського.

Крім того, Нова Зеландія надасть 7 мільйонів новозеландських доларів (близько 4,1 мільйона доларів США) на гуманітарну допомогу для тих, хто постраждав від війни в Україні, а також 1 мільйон новозеландських доларів (приблизно 593 тисячі доларів США) для підтримки українських біженців.

“Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки Росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України.” – Крістофер Лаксон

Раніше Лаксон запевнив, що Нова Зеландія продовжить участь у підготовці українських військовослужбовців та надаватиме військову допомогу для підтримки самооборони України.