Загибель Шана Ле Кернса - героя Інтернаціонального легіону в Україні

Як повідомляє Twitter-акаунт @AmbVasyl

Шан Ле Кернс, доброволець з Нової Зеландії, який брав участь у бойових діях на стороні українських Сил оборони, загинув на фронті. Про цю трагічну новину 30 травня повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко через соціальні мережі.

Дипломат висловив свої співчуття родині та близьким Шана Ле, підкресливши важливість його внеску у боротьбу за свободу України.

З глибоким сумом я отримав звістку про те, що Шан Ле Кернс загинув у боротьбі за свободу України

Василь Мирошниченко зазначив, що Україна “ніколи не забуде” новозеландця та його героїзм у боротьбі проти російської агресії.

Моя країна назавжди вдячна Шану, іншим новозеландцям, австралійцям і всім громадянам, які стали на захист України, навіть ризикуючи власним життям. Ми завжди будемо пам’ятати Шана. Ми ніколи його не забудемо

Історія створення Інтернаціонального легіону

27 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський закликав іноземців приєднуватися до боротьби з російськими військами. У відповідь на цей заклик було створено Інтернаціональний легіон територіальної оборони, до якого могли долучитися всі бажаючі.

Наступного дня президент запровадив тимчасовий безвізовий режим для іноземних добровольців, що спростило процес їхнього приєднання.

28 лютого 2022 року Міністерство оборони України оголосило, що кілька тисяч іноземців виявили бажання вступити до Інтернаціонального легіону.

У березні 2022 року стало відомо, що 70 японців, серед яких 50 колишніх членів сил самооборони Японії та два ветерани Французького іноземного легіону, подали заявки на приєднання до українського Інтернаціонального легіону територіальної оборони.