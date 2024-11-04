Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Він підкреслив важливу роль німецької оборонної промисловості для забезпечення безпеки Європи та підтримки обороноздатності України.
“Німецька збройова компанія Rheinmetall щойно відкрила перший завод в Україні, а другий завод скоро буде побудований. А з 2022 року Rheinmetall значно збільшила виробництво боєприпасів.”, – заявив він.
За словами прем’єра, спільне виробництво оборонної продукції, як-от зенітні ракети для ППО Patriot у Баварії, яке ведуть американські та європейські компанії разом із НАТО, є важливим кроком для посилення обороноздатності.
Він також додав, що країни НАТО повинні збільшувати темпи виробництва задля забезпечення безпеки мільярда громадян та для посилення підтримки України у співпраці з Європейським союзом і міжнародними партнерами.
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