Німецький оборонний концерн Rheinmetall завершує будівництво другого заводу в Україні, тоді як перший був відкритий зовсім нещодавно.

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Він підкреслив важливу роль німецької оборонної промисловості для забезпечення безпеки Європи та підтримки обороноздатності України.

“Німецька збройова компанія Rheinmetall щойно відкрила перший завод в Україні, а другий завод скоро буде побудований. А з 2022 року Rheinmetall значно збільшила виробництво боєприпасів.”, – заявив він.

За словами прем’єра, спільне виробництво оборонної продукції, як-от зенітні ракети для ППО Patriot у Баварії, яке ведуть американські та європейські компанії разом із НАТО, є важливим кроком для посилення обороноздатності.

Він також додав, що країни НАТО повинні збільшувати темпи виробництва задля забезпечення безпеки мільярда громадян та для посилення підтримки України у співпраці з Європейським союзом і міжнародними партнерами.