Про це в інтерв’ю Forbes, заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, які застосовують, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Ми це бачимо по статистиці. Нам потрібно вражати на 40 км.

Дрони за типом “Ланцетів” досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку”, — Михайло Федоров