Про це інформує пресслужба оборонного відомства України.

У Міноборони повідомили про новий вогнемет, призначений для ураження вогневих точок противника, легкоброньованої техніки та живої сили за укриттями.

Він оснащений реактивною гранатою з термобаричною сумішшю, яка має фугасну дію, еквівалентну великокаліберному артилерійському снаряду.

Вибух створює вогняний шар об’ємом близько 15 кубічних метрів з температурою до 2500 градусів, небезпечний для живої сили на відстані понад 50 метрів. Вогнемет особливо ефективний під час штурмових дій у міських умовах, де може знищити противника, що ховається в укриттях, таких як цегляні будинки.