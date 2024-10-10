У минулому році Росія отримала понад 300 автоматизованих верстатів від виробників з Німеччини.

Про це пише видання DW із посиланням на розслідування німецької телекомпанії SWR.

Видання зазначає, що без цих верстатів зараз “практично немислиме” виробництво автомобілів, літаків, а також боєприпасів, зазначають журналісти.

За даними SWR, німецьку продукцію активно використовують компанії, що постачають російську армію двигунами і деталями для літаків. Серед цих фірм – “Камаз”, НІР, “Індустріальні рішення”. Як з’ясували журналісти, у російському ВПК задіяні верстати понад 30 німецьких виробників, зокрема компанія Heller. Приблизно у двох третинах випадків обладнання з ФРН надходить до РФ через посередників у Туреччині.

Німецькі компанії заявили SWR, що дотримуються санкцій проти Москви та не знають, як їхні верстати опинилися в Росії.

“Обхід санкцій — надзвичайно прибуткова справа. Як правило, у третій країні знайдеться людина, якій за це добре заплатять”, — пояснює експерт із санкцій Бенджамін Гільгеншток із Київської школи економіки.

Він вважає, що німецькі компанії дійсно не завжди знають, куди відправляється їхня продукція, але вони “однозначно могли б це з’ясувати, якби спробували”. Експерт закликає уряд ФРН посилити для компаній зобов’язання з контролю ланцюжків поставок своєї продукції.