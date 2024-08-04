У селі Нагірянка Тернопільської області встановили незвичний рекорд – мешканці зібрали 21 897 гривень монетами номіналом в одну гривня. Таким чином вони зробили свій внесок у підтримку Збройних сил України.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на сторінці у Facebook.

“Процедуру підрахунку нам довелось починати двічі, бо з усіх боків ще бігли з гривнями діти – хтось затис гроші в кулачках, хтось приніс в коробочці з-під маминого крему, і навіть в пляшці від Кока-Коли, так, що ледве їх звідти витрусили. Загалом і жовтих, і білих монет ми нарахували 21 897 гривень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рекорд України “Найбільша кількість монет номіналом 1 гривня на допомогу ЗСУ” громада присвятила пам’яті свого односельчанина, 24-річного воїна Володимира Кляштофорського, який загинув в бою в Луганській області напередодні рекорду.

За словами Вєтрової, зібрані монети разом важать 72 кг 270 гр.

Наразі громада вирішила збирати новий донат – монетами номіналом 2 гривні, який планують витратити на дрон, який “відомстить за земляка”.