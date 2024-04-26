У Славутичі у ніч 26 квітня щорічно шанують пам'ять ліквідаторів ядерного вибуху на Чорнобильській АЕС. Цю традицію не скасовують навіть через війну.

У Славутичі в ніч з 25 на 26 квітня – “Ніч пам’яті”. Цього року відзначаються 38-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології Європи.

Фотограф Гліб Горошинський поділився з редакцією Межі світлинами зі вшанування героїв-чорнобильців.

“Для Славутича особлива дата, частина нашої самоідентифікації. Квітка відродження, троянда пам’яті, ніч вшанування. Пам’ятаємо, і головне, знаходимо сили відчувати”, – написав міський голова Славутича Юрій Фомічев.

Славутич — місто, яке було спеціально побудоване для евакуйованого персоналу Чорнобильської АЕС після катастрофи 1986.

Оперативний персонал ЧАЕС кладе квіти до меморіальної дошки В.Ходемчука, для якого зруйнований четвертий блок став останнім притулком та до меморіалу Героям Чорнобиля.