У ніч проти суботи, 15 червня, українські БпЛА атакували Кам'янськ-Шахтинський у Ростовській області РФ. Місцева влада заявила про збиття кількох безпілотників і нібито незначні пошкодження у нежитловій будові.

Про це повідомив губернатор області Василь Голубєв, пише Telegram-канал Astra.

За його словами, близько четвертої ранку російська протиповітряна оборона нібито знищила кілька безпілотників. Уламки збитих дронів впали на територію проммайданчика.

“За попередніми даними, у нежитловій будові пошкоджено скління, постраждалих немає”, — заявив Голубєв.

Як зазначає російський паблік, у Кам’янськ-Шахтинському знаходиться федеральне підприємство “Комбінат Каменський” — одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії. За даними ЦРУ, цей комбінат зазначено як місце виробництва композитного палива для міжконтинентальних балістичних ракет та розміщення випробувальних установок.