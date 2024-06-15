Про це повідомив губернатор області Василь Голубєв, пише Telegram-канал Astra.
За його словами, близько четвертої ранку російська протиповітряна оборона нібито знищила кілька безпілотників. Уламки збитих дронів впали на територію проммайданчика.
“За попередніми даними, у нежитловій будові пошкоджено скління, постраждалих немає”, — заявив Голубєв.
Як зазначає російський паблік, у Кам’янськ-Шахтинському знаходиться федеральне підприємство “Комбінат Каменський” — одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії. За даними ЦРУ, цей комбінат зазначено як місце виробництва композитного палива для міжконтинентальних балістичних ракет та розміщення випробувальних установок.
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