Цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА по Києві та області. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників у Бориспільському районі загинула жінка. Поранення отримав 13-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

За його словами, цієї ночі в області працювали сили ППО. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

“На жаль, внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота. Крім того, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці”, — зазначив посадовець.

Станом на 09:00 суботи, 26 жовтня, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано пошкодження 15 приватних будинків, трьох магазинів, одного багатоквартирного будинку та трьох підсобних приміщень в чотирьох районах області. Також пошкоджено три автомобілі й лінію електропередач.

Крім того, у двох районах відбулося загоряння трав’яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, у Києві внаслідок вчорашньої атаки безпілотників загинула дівчинка 2009 року народження, ще п’ятеро людей постраждали.