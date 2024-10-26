Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.
За його словами, цієї ночі в області працювали сили ППО. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
“На жаль, внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота. Крім того, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці”, — зазначив посадовець.
Станом на 09:00 суботи, 26 жовтня, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано пошкодження 15 приватних будинків, трьох магазинів, одного багатоквартирного будинку та трьох підсобних приміщень в чотирьох районах області. Також пошкоджено три автомобілі й лінію електропередач.
Крім того, у двох районах відбулося загоряння трав’яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.
Нагадаємо, у Києві внаслідок вчорашньої атаки безпілотників загинула дівчинка 2009 року народження, ще п’ятеро людей постраждали.
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