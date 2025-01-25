Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків керівника Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, батьки дівчинки звернулися за медичною допомогою вранці. 

Дитині надана вся необхідна медична допомога в обласній дитячій лікарні. Наразі її стан задовільний, показань для госпіталізації немає. 

Калашник додав, що збільшилася й кількість пошкоджень порівняно із ранковою інформацією. 

“Наразі маємо інформацію про пошкодження 13 автомобілів та 18 квартир у трьох багатоповерхових житлових будинках. Всім власникам квартир буде надана необхідна допомога. Працюємо над цим разом із місцевою владою та нашими міжнародними партнерами”, — додав Калашник.