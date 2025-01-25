Під час нічної атаки на Київщину, яка сталася у ніч проти 25 січня, постраждала дівчинка 2019 року народження. У дитини діагностовано колоту рану шиї.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків керівника Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, батьки дівчинки звернулися за медичною допомогою вранці.

Дитині надана вся необхідна медична допомога в обласній дитячій лікарні. Наразі її стан задовільний, показань для госпіталізації немає.

Калашник додав, що збільшилася й кількість пошкоджень порівняно із ранковою інформацією.

“Наразі маємо інформацію про пошкодження 13 автомобілів та 18 квартир у трьох багатоповерхових житлових будинках. Всім власникам квартир буде надана необхідна допомога. Працюємо над цим разом із місцевою владою та нашими міжнародними партнерами”, — додав Калашник.