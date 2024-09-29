У ніч на неділю, 29 вересня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири ворожі БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram-каналі.

За його даними, внаслідок нічної ворожої атаки ударними дронами типу «Shahed-131/136» в Шевченківській громаді пошкоджено заклад освіти. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.

Напередодні, 28 вересня, об 11:02 та 12:55 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок одного з обстрілів, у с. Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Тілесних ушкоджень зазнали двоє мешканців будинку – подружжя пенсіонерів. Постраждалих госпіталізовано до Миколаєва. Наразі їх стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя. Здійнялося кілька пожеж. Під завалами частково зруйнованого багатоквартирного будинку можуть знаходитись люди. Попередньо відомо про п’ятьох поранених.