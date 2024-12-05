Київщина знову опинилася під ударом російських безпілотників у ніч на 5 грудня. Сили ППО успішно перехопили ворожі дрони, уникнувши серйозних наслідків для інфраструктури та населення.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

“В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено”, – зазначив він.

Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів спричинили пошкодження трьох приватних будинків і лінії електропередач у двох районах області. У цих будівлях постраждали вікна, двері та покрівлі.

Оперативні групи продовжують фіксацію збитків, завданих падінням уламків. Усі ремонтні роботи будуть організовані найближчим часом.