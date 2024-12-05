Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.
“В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено”, – зазначив він.
Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів спричинили пошкодження трьох приватних будинків і лінії електропередач у двох районах області. У цих будівлях постраждали вікна, двері та покрівлі.
Оперативні групи продовжують фіксацію збитків, завданих падінням уламків. Усі ремонтні роботи будуть організовані найближчим часом.
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