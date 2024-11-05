У ніч на 5 листопада Харків зазнав чергового обстрілу, внаслідок якого постраждали житлові райони міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у Шевченківському районі ракета КАБ влучив в лісосмугу. Унаслідок атаки у трьох прилеглих багатоповерхівках вибито вікна, а фасад одного з будинків пошкоджено.

Відомо про постраждалих. Дві жінки отримали травми: одну поранили уламки скла, інша постраждала від гострої реакції на стрес.

У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає.