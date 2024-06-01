Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Андрій Маліцький, міський голова Світловодська, повідомив, що наразі проводиться уточнення інформації про пошкодження, що сталися в результаті нічної атаки. Він також закликав мешканців громади повідомляти про наслідки цього інциденту.

“За попередніми повідомленнями — постраждалих немає. Всі відповідні служби вже працюють”, – йдеться у дописі.

Відомо, що громада вчергове зазнала атаки ворога. Попередньо — без жертв. Всі відповідні служби працюють. Якщо Ваші домівки зазнали пошкоджень, міський голова закликає телефонувати за номером гарячої лінії виконавчого комітету Світловодської міської ради — 0 (68) 045 21 55 (повідомляйте вулицю та номер будинку).

Тривалість повітряної тривоги на Кіровоградщині становила шість з половиною годин, з 22:48 до 5:26. Повітряні сили кілька разів попереджали про можливість ударних дронів на території Кіровоградщини, як у центрі, так і на заході та сході області.

Нагадуємо, що рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.

Раніше стало відомо про масованих обстріл по енергетиці України в пʼятьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано – Франківській.

Під час нічної атаки на Вінниччині почалась пожежа в будівлі критичної інфраструктури.