У ніч на 30 вересня російська армія знову запустила ударні дрони типу "Шахед", які атакували Київ хвилями з різних напрямків. Усі безпілотники були успішно знищені.

Про це повідомив начальник Київська МВА Сергій Попко.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили).

За попередньою інформацією, в місті без руйнувань та потерпілих.

“Знову наполегливо прошу киян і гостей міста — будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги — прямуйте до укриття! Бережіть себе!” — резюмує Попко.