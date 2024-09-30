Про це повідомив начальник Київська МВА Сергій Попко.
Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили).
За попередньою інформацією, в місті без руйнувань та потерпілих.
“Знову наполегливо прошу киян і гостей міста — будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги — прямуйте до укриття! Бережіть себе!” — резюмує Попко.
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