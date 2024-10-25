Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.
За його словами, від початку місяця це вже пʼятнадцята повітряна атака на Київ.
На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге — приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години.
Російські дрони були запущені з території Курської області та з Краснодарського краю.
У КМВА також повідомили, що внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі міста відбулося загоряння на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило.
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