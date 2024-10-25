У ніч на 25 жовтня російські війська здійснили дві масштабні атаки дронами на Київ: було виявлено та знищено до півтора десятка ворожих безпілотників, які становили загрозу для столиці.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

За його словами, від початку місяця це вже пʼятнадцята повітряна атака на Київ.

На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге — приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години.

Російські дрони були запущені з території Курської області та з Краснодарського краю.

У КМВА також повідомили, що внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі міста відбулося загоряння на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило.