У ніч на 20 листопада російські війська здійснили удар по Тернополю за допомогою безпілотників. У результаті атаки постраждала багатоповерхова житлова будівля.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Він зазначив, що вибух спричинив пожежу у багатоповерховому будинку. Полум’я охопило квартири на верхніх поверхах, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі, в тому числі школу. Також зруйновано або пошкоджено понад 20 автомобілів.

“Пошкоджено житловий будинок. На місці працюють відповідні служби: гасять пожежу та проводять евакуацію”, – зазначив Негода.

За інформацією міського голови Тернополя Сергія Надала, внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Евакуйовано близько 100 мешканців.

“Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати постраждалих”, – написав Надал.

Станом на зараз, за даними ДСНС, пожежу повністю ліквідовано. Вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідніх будівлях та інфраструктурі. Місцева влада організовує тимчасове житло для мешканців постраждалого будинку.