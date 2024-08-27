Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

“Троє загиблих та п’ятеро поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Впродовж доби окупанти 208 разів били по 14 населених пунктах Запорізької області”, — написав очільник ОДА.