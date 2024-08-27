Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.
“Троє загиблих та п’ятеро поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району.
Впродовж доби окупанти 208 разів били по 14 населених пунктах Запорізької області”, — написав очільник ОДА.
- російські війська здійснили шість ракетних ударів по Новогупалівці та Миколай-Полю.
- Запоріжжя, Біленьке, Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Верхню Терсу, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне атакували 128 безпілотників різних типів.
- п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню були зафіксовані в Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному.
- по Степногірську, Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Верхній Терсі, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Левадному здійснено 69 артилерійських обстрілів.
“Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури”, — додав Федоров.
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