Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Двоє постраждалих, одного з них госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків. Екстрені служби працюють на місці”, – зазначив мер.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, уламки дронів влучили в об’єкт нежитлової інфраструктури. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, але пізніше стало відомо, що госпіталізовано двох людей.
Роботи з ліквідації наслідків атаки продовжуються, рятувальники працюють на місці події, забезпечуючи безпеку громадян і фіксуючи збитки.
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