У ніч на 27 листопада російські війська знову атакували Київ за допомогою дронів. Внаслідок падіння уламків безпілотників у Дніпровському районі було пошкоджено будівлю та травмовано людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Двоє постраждалих, одного з них госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків. Екстрені служби працюють на місці”, – зазначив мер.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, уламки дронів влучили в об’єкт нежитлової інфраструктури. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, але пізніше стало відомо, що госпіталізовано двох людей.

Роботи з ліквідації наслідків атаки продовжуються, рятувальники працюють на місці події, забезпечуючи безпеку громадян і фіксуючи збитки.