шахед

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram-каналі.

Зазначається, що окупанти запускали ударні БпЛА типу Shahed з Курська, Єйська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. Протиповітряна оборона знищила у небі 58 ворожих безпілотників.

“Шість безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України  (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)”, – додали в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ППО працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

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