Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у Telegram-каналі.
Зазначається, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 22 ударних безпілотники типу Shahed. Вони були запущені з російських міст Єйськ та Курськ, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.
У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних дронів. Ворожі БпЛА збивали у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.
Крім того, внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників були локаційно втрачені. Попередньо без наслідків.
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