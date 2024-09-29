У ніч проти 29 вересня російські війська запустили 22 ударні БпЛА по Україні. Сили ППО збили 15 дронів у різних областях, ще п'ять були втрачені внаслідок протидії РЕБ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у Telegram-каналі.

Зазначається, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 22 ударних безпілотники типу Shahed. Вони були запущені з російських міст Єйськ та Курськ, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.

У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних дронів. Ворожі БпЛА збивали у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Крім того, внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників були локаційно втрачені. Попередньо без наслідків.