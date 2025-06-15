Ніколя Саркозі позбавлений ордена Почесного легіону через корупцію

Про це повідомляють Reuters і France24.
Ніколя Саркозі, колишній президент Франції, втратив орден Почесного легіону, найвищу державну нагороду країни, після того, як був засуджений за корупційні злочини та зловживання впливом. Це рішення було опубліковане в офіційному бюлетені 15 червня.
Згідно з інформацією, наданою Reuters і France24, Саркозі, який представляє правоцентристську політичну силу, стикається з юридичними проблемами з моменту своєї поразки на президентських виборах у 2012 році.
У минулому році Найвищий суд Франції підтвердив вирок, згідно з яким Саркозі зобов’язаний носити електронний браслет протягом року – це перший випадок, коли колишній президент отримав таке покарання.
Крім того, апеляційний суд підтвердив окремий вирок, пов’язаний з незаконним фінансуванням його виборчої кампанії під час невдалої спроби переобрання у 2012 році.
Згідно з кодексом Ордена Почесного легіону, особи, які отримали вирок ув’язнення терміном один рік або більше, виключаються з цього ордена.
Президент Франції Еммануель Макрон у квітні висловився проти такого рішення, зазначивши, що
“дуже важливо, щоб колишніх президентів поважали”.
Попри юридичні труднощі, Саркозі залишається впливовою постаттю в правому політичному спектрі та продовжує підтримувати зв’язки з чинним президентом, як зазначає France24.
Саркозі став другим колишнім президентом, позбавленим ордена Почесного легіону; першим був Філіп Петен, засуджений за державну зраду у 1945 році.
Серед інших осіб, які втратили цю нагороду, є колишній президент Сирії Башар Асад, велосипедист Ленс Армстронг, а також кіномагнат Гарві Вайнштейн, чия поведінка стала каталізатором руху MeToo.
Цього місяця електронний браслет з Саркозі зняли, і він використовує свій останній юридичний шлях – звернення до Європейського суду з прав людини, щоб оскаржити обвинувальний вирок.
Адвокат Саркозі, Патріс Спінозі, зазначив, що колишній президент
“взяв до відома” рішення про позбавлення його ордена Почесного легіону, але наголосив, що петиція, подана до ЄСПЛ, “все ще перебуває на розгляді”.
Будь-яке рішення ЄСПЛ на користь Саркозі
“означатиме перегляд кримінального обвинувального вироку проти нього, а також його виключення з ордена Почесного легіону”.
Наразі Саркозі також під слідством у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії, пов’язаної з можливими угодами з покійним лівійським диктатором Муамером Каддафі. Очікується, що суд винесе вирок у вересні, а прокурори вимагають семирічного ув’язнення, на що Саркозі заперечує.
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