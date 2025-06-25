Як повідомляє Twitter-акаунт Glasgow City FC

Ніколь Козлова, нападниця, стала однією з найуспішніших українських легіонерок у футбольному сезоні 2024/25. Вона провела цей сезон у шотландському клубі “Ґлазґо Сіті”, єдиному повністю жіночому клубі Премʼєр-ліги, куди перейшла після перемоги з “Ворсклою” в чемпіонаті України. У своєму ексклюзивному інтервʼю Ніколь поділилася досвідом адаптації до нової країни та впливом цього сезону на її гру в збірній.

Козлова згадує, як грати всі 90 хвилин без перерв на повітряні тривоги стало для неї новим досвідом. Хоча адаптуватися до комфортніших умов було легко, дебютний сезон виявився складним. Команда “Ґлазґо Сіті” здобула “срібло” в чемпіонаті та Кубку Шотландії, а також отримала можливість виступити в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ніколь стала найкращою бомбардиркою “містянок”, забивши 21 гол у 32 матчах, і потрапила до символічної збірної тижня SWPL чотири рази. Ці досягнення не залишилися непоміченими, і збірна України нарешті надала їй “зелене світло”.

Вибір клубу та стиль гри

Козлова зацікавилася “Ґлазґо Сіті” у 2024 році. Після переговорів з тренерським штабом на чолі з Ліенн Росс та президенткою клубу Лорою Монтґомері, вона вирішила перейти з “Ворскли”.

“Вони розповіли про проєкт, про те, який це історичний клуб. Найважливішим було те, яка в мене буде позиція і в який футбол команда грає, а на третьому місці – що це за клуб. Перед усіма трьома варіантами я поставила “check” (галочку).” – Ніколь Козлова

Вона віддає перевагу позиційному, красивому футболу з акцентом на точні паси, що дозволяють вивести нападницю на ударну позицію.

Професіоналізм і виклики у Шотландії

Козлова прийшла до “Ґлазґо Сіті” з досвідом виступів у Канаді, США, Данії та Україні. Вона вважає цей клуб найпрофесійнішим у своїй карʼєрі, незважаючи на те, що це єдиний жіночий клуб Премʼєр-ліги, заснований у 1998 році.

“У них сильні чоловічі команди, і звідти йдуть гроші. Чи важче нам без підтримки чоловічого клубу? Звичайно. Але наша команда вже стільки років існує і входить у топ Шотландії. У нас усі професіоналки, у всіх повні контракти. Є академія, команди U13, U15, U17. У нас немає свого стадіону, проте засновниці клубу побудували свій зал, роздягальню. Це здається дрібницями, але треба розуміти, як це важко без чоловічої команди.” – Ніколь Козлова

Вона також підкреслює, що клуб має індивідуальний підхід до тренувань і відновлення, працюючи з лікарями та спеціалістами з фізпідготовки, які контролюють навантаження за допомогою GPS.

Робота над собою та психічне здоровʼя

Козлова зазначає, що найбільше виросла “в голові”, навчившись долати психологічні труднощі та знецінення власних досягнень. Вона працює з дієтологом і психотерапевтами, що допомагає їй підтримувати форму та впевненість.

“Найбільше я виросла «в голові». Не все було прям супер, але в моментах, коли важко, я навчилася – хоч і не на 100% – з цим боротися, розуміти, як треба далі грати й бути впевненою в собі. Багато книг про це читала, але завжди було важко на практиці це зробити. Навчилася робити крок назад і дивитися, що виходить, а що – ні. Почала більше позитивних настанов собі говорити. Завжди звертала увагу на погане, а зараз більше кажу: «Ти це вмієш. Я в тебе вірю». Починаю й насправді в це вірити. Плюс моя родина завжди зі мною.” – Ніколь Козлова

Сезон 2024/25: виклики та досягнення

Команда провела 39 матчів у чемпіонаті та кубках. “Ґлазґо Сіті” виграв регулярний сезон Премʼєр-ліги, але в чемпіонському раунді поступився “Гіберніану” на три очки. У фіналі Кубка Шотландії “містянки” програли “Рейнджерс” з рахунком 0:3.

“Уся команда дуже засмутилася, тому що “Ґлазґо Сіті” – це топклуб Шотландії, і в нас завжди завдання – перше місце в чемпіонаті й кубках. Ми були так близько і знаємо, що в нас сильна команда й ми могли перемогти. Маленькі помилки то тут, то там призвели до поразки.” – Ніколь Козлова

Вона визнає, що рівень чемпіонату зростає, і цього сезону за перші місця боролися п’ять команд. Козлова також наголошує на важливості роботи над захистом стандартів і дрібними деталями, які можуть впливати на результат.

Яскраві моменти та підтримка родини

Одним із найемоційніших моментів сезону для Козлової став матч із “Селтіком”, де вона забила гол, який став голом сезону. Особливо цінним було те, що на грі були її батьки, які прилетіли з Канади.

“Грати, коли твої там, і забивати такі голи – подібне нечасто трапляється.” – Ніколь Козлова

Прорив у збірній України

З успіхами у Шотландії прийшов і прорив у збірній. Козлова відзначилася голом і асистом у Лізі націй, повернулася до стартового складу після півторарічної перерви та допомогла команді піднятися до елітного дивізіону.

“Жовте світло змінилося на зелене.” – Ніколь Козлова

Вона розповідає, що після тривалої паузи ще більше відчула важливість гри за збірну, і пам’ятає, як стояла, співала гімн і плакала, усвідомлюючи, скільки праці доклала.

Козлова підкреслює, що важливо бути готовою до будь-яких змін і цінувати кожен шанс на полі, адже у футболі все може змінитися миттєво. Наступний матч збірної України відбудеться 27 червня, де “синьо-жовті” зіграють товариську гру проти Польщі, яка також піднялася до Ліги A і братиме участь у Євро цього літа.