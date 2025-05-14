Нідерланди уклали важливу угоду з німецько-французьким концерном KNDS на закупівлю щонайменше 46 танків Leopard 2A8. Цю інформацію підтвердили в пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті уряду Нідерландів.

Планується, що постачання нових танків відбудеться в період з 2028 по 2031 рік. Ця угода є частиною стратегії Нідерландів, спрямованої на збільшення військових витрат, щоб відповідати вимогам НАТО, які передбачають виділення не менше 2% ВВП на оборону.

Завдяки цій закупівлі, Збройні сили Нідерландів зможуть сформувати сучасний танковий батальйон, що налічуватиме близько 500 військовослужбовців. У контракт також входить постачання запасних частин, спеціалізованих інструментів та необхідного обладнання для обслуговування танків.

Крім того, угода передбачає опціон на придбання ще 6 танків, рішення про які буде ухвалено у 2027 році. Загальний бюджет контракту оцінюється в межах від 1 до 2,5 мільярдів євро.

На даний момент Нідерланди використовують танки Leopard 2A6, які офіційно належать Німеччині. Водночас, директор нідерландського агентства військової розвідки (MIVD) Петер Рісінк раніше зазначав, що країна готується до можливого конфлікту з Росією, вважаючи, що Москва зможе відновити свої військові можливості протягом року після завершення війни в Україні.