У п’ятницю, 6 грудня, два винищувачі F-35, які належать Нідерландам, перехопили три російські літаки над Балтійським морем.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Нідерландів.

“Саме для цього там знаходяться наші люди: для захисту нашого спільного повітряного простору від російських загроз”, – заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що перехоплення здійснюється в рамках системи швидкого реагування НАТО (QRA). Два F-35 здіймаються в повітря за кілька хвилин для перехоплення літаків, які наближаються до території Альянсу без ідентифікації.

У п’ятницю нідерландські літаки виконали два завдання: спершу вони супроводжували транспортний літак Ан-72 та розвідувальний Су-24, а пізніше перехопили ще один літак-розвідник Іл-20. Перехоплення відбулося над міжнародними водами, після чого літаки супроводили до кордонів зони відповідальності НАТО.

Загалом, ситуація підкреслює важливість постійної присутності винищувачів Альянсу у регіоні, які забезпечують оперативну реакцію на потенційні загрози.