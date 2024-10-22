Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Завдання включають в себе:

  • пересування по пересіченій місцевості через водойму;
  • подолання мінно-вибухових загороджень;
  • надання першої допомоги (за протоколом MARCH);
  • психологічну підтримку та виведення зі стану ступору;
  • бойове розгортання підрозділу;
  • штурм ворожих позицій;
  • марш-кидок;
  • евакуацію поранених;

“Такі тренування забезпечують наших військових необхідними навичками та знаннями для успішного виконання бойових завдань, підвищуючи їх бойову готовність та ефективність.”, – йдеться у повідомленні.

Також у Генеральному штабі заявили, що Нідерланди відіграють важливу роль у підтримці України в боротьбі за незалежність, надаючи не лише підготовку військовим, але й озброєння, техніку, гуманітарну допомогу та медичне обладнання. Там додали, що така співпраця підвищує бойову готовність наших захисників і забезпечує їх необхідними навичками для виконання бойових завдань.

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