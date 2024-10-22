Нідерландські інструктори проводять інтенсивну підготовку українських військових на території Великої Британії в межах багатонаціональної операції "ІНТЕРФЛЕКС". Ці тренування відіграють ключову роль у підготовці наших захисників до реальних бойових дій.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Завдання включають в себе:

пересування по пересіченій місцевості через водойму;

подолання мінно-вибухових загороджень;

надання першої допомоги (за протоколом MARCH);

психологічну підтримку та виведення зі стану ступору;

бойове розгортання підрозділу;

штурм ворожих позицій;

марш-кидок;

евакуацію поранених;

“Такі тренування забезпечують наших військових необхідними навичками та знаннями для успішного виконання бойових завдань, підвищуючи їх бойову готовність та ефективність.”, – йдеться у повідомленні.

Також у Генеральному штабі заявили, що Нідерланди відіграють важливу роль у підтримці України в боротьбі за незалежність, надаючи не лише підготовку військовим, але й озброєння, техніку, гуманітарну допомогу та медичне обладнання. Там додали, що така співпраця підвищує бойову готовність наших захисників і забезпечує їх необхідними навичками для виконання бойових завдань.