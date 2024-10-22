Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Завдання включають в себе:
- пересування по пересіченій місцевості через водойму;
- подолання мінно-вибухових загороджень;
- надання першої допомоги (за протоколом MARCH);
- психологічну підтримку та виведення зі стану ступору;
- бойове розгортання підрозділу;
- штурм ворожих позицій;
- марш-кидок;
- евакуацію поранених;
“Такі тренування забезпечують наших військових необхідними навичками та знаннями для успішного виконання бойових завдань, підвищуючи їх бойову готовність та ефективність.”, – йдеться у повідомленні.
Також у Генеральному штабі заявили, що Нідерланди відіграють важливу роль у підтримці України в боротьбі за незалежність, надаючи не лише підготовку військовим, але й озброєння, техніку, гуманітарну допомогу та медичне обладнання. Там додали, що така співпраця підвищує бойову готовність наших захисників і забезпечує їх необхідними навичками для виконання бойових завдань.
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