Нідерланди не заперечують проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 на території Росії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюйнс-Слот, повідомляє Politico.

«Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї… Це загальний принцип», — сказала Брюйнс-Слот на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі.

Вона також зазначила, що стаття 51 Статуту ООН, яка гарантує право на самооборону, дозволяє Україні використовувати західну авіацію над територією Росії.

Нідерланди дотримуються загального принципу і активно ведуть переговори з американцями, щоб всі F-16 були доступні для України, сказала Брюйнс-Слот.

За її словами, Нідерланди готові зробити все можливе, щоб «якнайшвидше дозволити F-16 літати в небі України».

30 травня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях на території країни-агресора Росії.